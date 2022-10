Pirelli: Li Fanrong nuovo presidente

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Li Fanrong è il nuovo presidente di Pirelli. Il cda, si legge in una nota, lo ha cooptato e nominato in sostituzione di Ning Gaoning. È stata inoltre deliberata la nomina di Li Fanrong come componente del Comitato Strategie e del Comitato Nomine e Successioni. (ANSA).