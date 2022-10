Mps: mancano ancora firme delle banche a garanzia aumento

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Mancano ancora le firme delle banche al contratto di garanzia dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di Mps. E' quanto si apprende da fonti finanziarie mentre non si è trovata finora la quadra sull'impegno degli investitori a sottoscrivere una parte della ricapitalizzazione.

Di certo c'è solo che il Mef sottoscriverà 1,6 miliardi per la sua quota del 64% del capitale della banca.

Senza le firme delle otto banche che si erano impegnate nei pre-accordi di garanzia dell'aumento di capitale di Mps, il Cda della banca non può deliberare sul prezzo e la tempistica dell'operazione per cui è probabile che si riaggiorni a domani.

