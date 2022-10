Borsa: paura recessione e tassi frenano i listini, Milano -1,5%

I timori per la recessione globale e il rischio di un'ulteriore stretta dei tassi da parte delle banche centrali frenano i listini europei ed in particolare Milano, che lascia sul terreno l'1,5%, complici le vendite sui bancari.

In attesa, domani , dei verbali della Fed e giovedì dell'inflazione Usa, tra le altre Piazze Francoforte cede l'1,12%, Londra l'1,06%. Meno debole Parigi che perde un marginale 0,6%. Lo spread tra Btp e Bund lima leggermente e scende sotto i 238 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,67%.

L'Italia è entrata in recessione tecnica e ne uscirà nel secondo trimestre del 2023. E' quanto si legge nel Dpb approvato ieri con il solo il quadro tendenziale. "Le valutazioni interne più aggiornate indicano una variazione leggermente negativa del Pil nel terzo trimestre. Per il quarto trimestre, l'intervallo delle stime più aggiornate si situa intorno ad una lieve contrazione del PIL in termini reali, attribuibile in primis al settore industriale", viene sottolineato nel Documento che prevede un'ulteriore flessione del Pil nel primo trimestre, poi seguita da una ripresa dell'attività economica "a partire dal secondo trimestre".

Stabili intanto, ad agosto, i tassi sui mutui casa erogati dalle banche alle famiglie. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,45% (come in luglio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all'8,61% (8,48 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all'1,45% (1,31 nel mese precedente).