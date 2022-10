Borsa: Europa debole con futures, timori su tassi, Milano -1,5%

Borse europee deboli insieme ai futures Usa per i timori di una nuova stretta sui tassi dopo i dati sull'inflazione americana attesi giovedì. Nostante le buone notizie dall'Italia, con la crescita migliore delle stime (+2,3%) della produzione industriale di agosto, gli occhi sono puntati sugli interventi di numerosi banchieri centrali mentre è in corso il summit del Fmi, da cui potrebbero emergere segnali sulle prossime decisioni di politica monetaria. Milano cede l'1,3%, Madrid l'1,15%, Londra lo 0,72%, Francoforte lo 0,66% e Parigi lo 0,57%.

Prosegue il calo del greggio (Wti -1,94% a 89,36 dollari al barile), sceso sotto la soglia dei 90 dollari al barile, mentre balza il gas (+4,8% a 161,55 euro al MWh). Frena invece il dollaro a 1,029 euro e 145,52 yen, mentre continua a salire a 0,905 sterline.

Frena il comparto petrolifero con Eni (-2,39%), Bp (-2%), TotalEnergies (-1,84%) con gli scioperi nelle raffinerie francesi, e Shell (-1,56%). Debole Aker Bp (-3,92%), attiva nei servizi all'industria insieme a Saipem (-1,75%), che inverte la rotta e gira in negativo. Pesano gli automobilistici Renault (-3,28%), dopo la corsa della vigilia a seguito dell'avvio dei negoziati con Nissan per rivedere l'alleanza, Volvo (-2,55%), Porsche Holding (-2,29%) e Volkswagen (-1,7%), Mercedes (-1,67%) e Stellantis -1,44%).

Segno meno per i bancari Banco Bpm (-4,31%), Bper (-3,347%), Unicredit (-2,83%) e Intesa (-2,03%), con il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi stabile sopra i 239 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 5,7 punti al 4,672%. Difficoltà anche per Bnp (-2,32%), Standard Chartered (-2,21%) e Banco Sabadell (-2,17%). (ANSA).