Borsa: Europa conferma rossa con paura recessione, Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Listini europei sempre in rosso al giro di boa di metà seduta. A mettere un freno l'incubo recessione e i timori di un'ulteriore stretta da parte della banche centrali mentre lo sguardo è già domani con i verbali della Fed e a giovedì con l'inflazione Usa. L'indice d'area, lo Stoxx 600, cede quasi un punto percentuale con l'energia e i finanziari più di altri sotto vendita. Negativi anche i future su Wall Street.

In Europa Milano resta la peggiore con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,3% (20.600 punti). Lo spread tra Btp e Bund viaggia a ridosso dei 240 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,7%. Nel paniere principale male in particolari i bancari con Banco Bpm (-2,7%), Bper (-2,3%), Unicredit (2,4%).

Sotto pressione poi Eni (-2,7%) con la flessione del petrolio (wti-2,4% sotto 89 dollari al barile e brent -2,1% sopra 94 dollari al barile). Male poi Tim (-3,6%) mentre Cdp ha chiesto di estendere il termine per l'offerta per la rete . Tiene, invece, nel credito Mps (+1,2%) nel giorno del cda chiamato alla stretta sull'aumento da 2,5 miliardi. Tra gli altri listini Francoforte e Londra cedono lo 0,9%, Parigi lo 0,6 per cento.

Sempre sotto i riflettori il gas con i Ttf ad Amsterdam in rialzo del 3% sotto i 160 euro al megawattora mentre si si allungano a novembre i tempi per l'intesa sul piano d'azione europeo sull'energia. Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia sopra quota 97. La sterlina è invece debole sul dollaro e piatta sull'euro. La valuta inglese scede dello 0,2% sul biglietto verde. (ANSA).