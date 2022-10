Bankitalia:salgono prestiti ad agosto,frena aumento depositi

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Salgono, ad agosto, i prestiti delle banche italiane mentre frena l'aumento dei depositi. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia "sono cresciuti del 4,4 per cento sui dodici mesi (3,8 nel mese precedente)". I prestiti alle famiglie sono aumentati del 4,1 per cento sui dodici mesi (4,0 nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie del 4,8 (contro il 3,7 per cento nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti del 2,7 per cento sui dodici mesi (contro il 3,5 in luglio). (ANSA).