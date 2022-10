Tim, slitta oltre il 31 ottobre l'offerta di Cdp per la rete

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Slitta oltre il 31 ottobre l'offerta di Cassa Depositi e Prestiti per la rete di Tim, tassello per la nascita della Rete Unica.

"Cdp Equity , Macquarie e Open Fiber hanno comunicato che il processo di valutazione attualmente in corso, data l'ampiezza della transazione e il tempo necessario ad analizzare tutta l'informazione ricevuta da Tim, richiede un'estensione della timeline indicativa originariamente discussa, e si sono detti pronti a ridiscuterla", ha annunciato il gruppo di tlc indicando che in settimana si terrà un incontro per fissare una nuovo termine.

Il fondo KKR, azionista insieme a Tim in Fibercop, la società per la fibra, "ha dal canto suo confermato di voler restare allineata con Tim nella discussione sul memorandum of understanding", siglato a fine maggio e che prevedeva che l'offerta di Cdp arrivasse entro cinque mesi. (ANSA).