Mps: domani l'aumento sul tavolo del consiglio

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - L'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro arriva sul tavolo del cda di Mps. Domani, a quanto apprende l'ANSA, è convocato un consiglio di amministrazione dell'istituto senese che dovrà fare il punto sulla ricapitalizzazione, giunta a un bivio. Se verrà trovato l'accordo con le banche per il consorzio di garanzia, su cui sono in corso trattative febbrili, il cda dovrebbe esercitare la delega e fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni.

Senza la rete delle banche, invece, per l'operazione si aprirebbe una fase di grande incertezza: andare sul mercato potrebbe rivelarsi proibitivo, con la concreta probabilità di un rinvio. (ANSA).