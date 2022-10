Istat: in 2021 aumentato rischio povertà coppie con figli

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4%), quota sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3%) e al 2019 (25,6%). Lo rileva l'lstat nel Report:" Condizioni di vita e reddito delle famiglie" spiegando che "il rischio di povertà o esclusione sociale si attenua per le altre tipologie familiari tranne che per le coppie con figli, per le quali aumenta al 25,3% rispetto al 24,7% del '20 e al 24,1% del '19".

Nel 2021 l'incidenza di questo rischio continua a essere più alta tra gli individui che vivono in famiglie con almeno 5 componenti con il 38,1% contro il 36,2% del 2020. (ANSA).