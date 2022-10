Il Nobel per l'economia a Bernanke, Diamond e Dybvig

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il Premio Nobel per l'Economia 2022 è stato assegnato all'ex presidente della Fed Ben Bernanke, a Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig per "le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie". Lo annuncia L'Accademia reale delle Scienze svedese, sottolineando l'importanza della ricerca economica dei tre economisti sul ruolo delle banche e degli intermediari nelle crisi finanziarie, e le conseguenti politiche della Federal Reserve durante la grande crisi iniziata nel 2008 che "salvarono il mondo da una depressione economica". (ANSA).