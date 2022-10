Borsa: Milano debole con Europa, scivolano Saipem e Tim

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue debole, in linea con gli altri principali listini europei in vista dell'avvio di Wall Street. A Piazza Affari scivolano Saipem (-4,2%) e Tim (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 254 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,74%.

Tra i titoli legati al petrolio sono in calo anche Tenaris (-1,4%) e Eni (-0,4%) con il prezzo del greggio che continua a scendere. In ordine sparso le utility con il gas che inverte la rotta e sale a 160 euro al megawattora. In calo Italgas (-1,3%), Snam (-1%) e Enel (-0,7%) mentre sono in rialzo Hera (+1,4%), A2a (+0,9%) e Iren (+1,2%).

Nel primo giorno dell'opa, Atlantia cede lo 0,5% a 22,53 euro, sotto il prezzo dell'offerta fissato a 23 euro. In positivo le banche con Mps (+0,8%), alle prese con l'aumento di capitale, Banco Bpm (+0,6%), Unicredit (+0,5%), Intesa (+0,1%).

In positivo anche la galassia dell'auto mentre a Roma i sindacati presentano la piattaforma per il rinnovo del contratto. Ferrari sale dello 0,3%, Iveco (+1,2%), Cnh (+1,3%), piatta Stellantis (+0,03%). (ANSA).