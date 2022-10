Borsa: Europa contrastata, futures Usa deboli, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee in attesa dell'avvio di Wall Street, con i futures Usa deboli, in una giornata con scambi limitati a causa della chiusura festiva di Tokyo. La migliore è Francoforte (+0,78%), seguita da Milano (+0,05%), che resiste sopra la parità, Parigi (-0,05%) in speculare ribasso, Londra e Madrid (-0,2%) entrambe. Attesi alcuni interventi di banchieri centrali, tra cui il capoeconomista della Bce Philip Lane e la vicepresidente della Fed Lael Brainard. Al via oggi una serie di incontri al vertice del Fondo Monetario Internazionale. Sui mercati pesano l'acuirsi dello scontro tra Russia e Ucraina e i timori di una recessione economica, con il tema dell'energia sempre in primo piano. In calo il greggio (Wti -0,52% a 92,16 dollari al barile), mentre rimbalza il gas naturale (+2,43% a 160 euro al MWh) per le consegne in novembre sulla piazza Ttf di Amsterdam.

Tiene il comparto auto con Renault (+3,34%), salita anche di oltre il 6%, nel giorno in cui ha annunciato incontri con Nissan per rivedere gli equilibri dell'alleanza che vede i francesi soci al 43% e i giapponesi al 15%. Tra le ipotesi che vengono fatte circola quella di un pareggio di quota tra le due parti, con Nissan pronta a investire oltre 500 milioni di euro in sinergia con Renault. Sugli scudi anche Volvo (+2,92%), stabile Stellantis (+0,36%), pesante invece Volkswagen (-2,87%) insieme alla holding Porsche (-2,16%) dopo il balzo segnato giovedì scorso in vista della quotazione di Porsche Ag, che ha già superato in capitalizzazione il valore di Wolfsburg.

In calo i produttori di semiconduttori Ams-Osram (-1,66%) ed Stm (-0,92%) e i petroliferi, da Saipem (-4,1%) ad Aker Bp, (-3,12%), attiva nelle esplorazioni, da TotalEnergies (-1,67%) a Bp (-1,1%), Shell (-0,3%) ed Eni (-0,29%). (ANSA).