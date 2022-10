Tonfo di Wall Street. Dj chiude in calo del 2,1%, Nasdaq -3,8%

Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones chiude in calo del 2,10% a 29.297,25 punti, il Nasdaq cede il 3,80% a 10.652,41 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,80% a 3.639,84 punti.

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 4,7% a 92,64 dollari al barile, ai massimi delle ultime cinque settimane. Il greggio archivia la settimana in rialzo di quasi il 17% grazie all'Opec+.

L'euro è scambiato a 0,9740 dollari dopo la chiusura di Wall Street. La moneta unica perde lo 0,54% verso il biglietto verde.