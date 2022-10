Spread Btp-Bund sfiora quota 250 in chiusura, rendimento 4,68%

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Chiusura in rialzo per lo spread Btp-Bund, con il rendimento del decennale italiano che si allarga di quasi otto punti base, a quota 249,9, in un contesto di vendite generalizzate per i titoli di Stato dell'Eurozona. Il rendimento dei bond italiani, maglia nera nel Vecchio Continente, sale 18,8 punti base, al 4,68%, con uno spread di appena dieci punti base rispetto al 4,78% dei titoli decennali della Grecia, già considerata dai mercati meno rischiosa sulle durate a due e cinque anni. (ANSA).