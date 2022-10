Credit Suisse:offerta da 3 mld franchi per riacquisto debito

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Credit Suisse, colpita da una serie di perdite dovuta a scandali finanziari, lancia un'offerta di riacquisto del debito circolante per 3 miliardi di franchi. Il gruppo svizzero intende così ottimizzare la spesa in interessi e approfittare delle condizioni di mercato.

Dopo la maxi perdita da 5 miliardi per l'esposizione al'hedge fund Archegos nel 2021 e una serie di misure di risanamento giudicate non sufficienti dal mercato, le azioni del gruppo sono finite negli ultimi giorni ai minimi storici mentre i Cds, che misurano la possibilità di default, sono schizzati verso l'alto.

