Borsa: Milano oscilla su parità con Europa, rimbalzo banche

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Dopo un avvio in leggero calo, Piazza Affari con le altre Borse europee oscilla attorno alla parità: in un clima incerto, l'indice Ftse Mib ha raggiunto una crescita dello 0,2% grazie soprattutto a un tentativo di rimbalzo dei titoli bancari.

Con lo spread piuttosto stabile a quota 241, in Piazza Affari Leonardo e Amplifon sono in rialzo di due punti percentuali, con Bper e Banco Bpm poco sotto questa soglia. Positiva anche Tim (+1,4%), mentre tra i titoli principali Stm cede circa il 2%.

Nel paniere a bassa capitalizzazione Mps, partita con rialzi superiori ai due punti percentuali, dopo i primi scambi oscilla attorno alla parità. (ANSA).