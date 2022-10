Borsa: Milano chiude in forte calo (-1,13%)

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso le contrattazioni in ribasso dell'1,13%, a 20.901 punti, in una seduta negativa per tutte le Borse europee e per Wall Street, spaventata dai buoni dati sul mercato del lavoro americano che non lasciano presagire un rallentamento della stretta monetaria avviata dalla Fed. (ANSA).