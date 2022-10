Borsa: Europa chiude pesante con dati Usa, Francoforte -1,5%

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Chiusura in deciso calo per le principali Borse europee, che risentono delle forti perdite registrate a Wall Street dopo che i buoni dati sul mercato del lavoro americano dimostrano che l'economia Usa è per ora in grado di reggere i rialzi dei tassi varati dalla Fed, legittimata dunque a proseguire nella stretta monetaria. A Parigi l'indice Cac 40 ha perso l'1,1% a 5.871, a Francoforte il Dax è sceso dell'1,5% a 12.284 punti mentre a Londra il Ftse 100 è arretrato dello 0,09% a 6.991 punti (ANSA).