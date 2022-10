Prezzi guerra: petrolio in tenuta, cresce lo zinco (+2%)

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Pochi movimenti nel settore delle materie prime, anche quelle più direttamente legate agli eventi di guerra. Il gas ad Amsterdam scende dell'1% attorno a quota 171 euro al Megawattora, con il petrolio che tiene piuttosto agevolmente gli 87 dollari al barile.

In leggero rialzo (+0,1%) l'oro, che viene scambiato a 1.723 dollari l'oncia, con l'argento piatto. Il rame è in aumento dell'1,2%, mentre lo zinco sale del 2,8% sul mercato di Londra.

Tra gli alimentari in alleggerimento le tensioni sul frumento, che scende dello 0,8%. (ANSA).