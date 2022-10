Peloton taglia 12% della sua forza lavoro, sei mesi per rilancio

(ANSA) - NEW YORK, 06 OTT - Peloton, il gruppo dell'home fitness statunitense, taglia il 12% della sua forza lavoro, circa 500 posti, in quella che è la sua quarta ondata di licenziamenti dall'inizio dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che l'amministratore delegato Barry McCarthy ha concesso sei mesi al colosso delle bici da casa per rilanciarsi. Nel caso non riuscisse a farlo Peloton probabilmente non sarà in grado di continuare da sola. (ANSA).