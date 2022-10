Borsa:Milano chiude in calo con le banche, scivolano Enel e Tim

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - La Borsa di Milano (-1,03%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari, maglia nera nel Vecchio continente, è stata appesantita dalle banche. Poco mosso lo spread che conclude le contrattazioni a 242 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,5%.

Nel listino principale scivolano Enel (-3,5%) e Tim (-3,4%).

Seduta pesante per le banche con Mps (-5,3%), alle prese con l'aumento di capitale, Mediobanca (-3,8%), Banco Bpm (-3,7%), Fineco (-3,4%) e Bper (-3%). Vendite anche per le utility mentre si guarda all'andamento del prezzo del gas. In netto calo Hera (-3,2%), Snam (-2,3%), A2a e Italgas (-1,8%).

In positivo i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in risalita. In luce Tenaris (+2%) mentre sono poco mosse Saipem (+0,08%) e Eni (+0,05%). In rialzo il comparto dell'automotive con Ferrari (+0,6%), Iveco (+0,5%), Cnh (+0,3%) mentre è in controtendenza Stellatis (-0,7%). A Piazza Affari si mettono in mostra Stm (+1,6%), Pirelli (+1,5%) e Nexi (+1,4%).

(ANSA).