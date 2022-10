Borsa: Europa parte cauta, Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rialzo in avvio di giornata: la Borsa di Londra sale di un marginale 0,1%, con Amsterdam e Madrid in crescita dello 0,2%, seguite da Parigi (+0,3%). Cerca di fare un po' meglio Francoforte, che segna un aumento inziale dello 0,8%.

In lieve calo la partenza degli indici azionari di Mosca.

