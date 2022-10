Borsa: Europa migliora dopo Wall Street e dati Usa

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Le Borse europee migliorano dopo l'avvio di Wall Street e con le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti salite la scorsa settimana di 29.000 unità a quota 219.000. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento dell'inflazione e gli effetti sulla crescita economica globale. Fari puntati anche sul prezzo del petrolio in calo dopo l'Opec+. L'euro è in calo sul dollaro sotto la parità a 0,9821.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In netto calo Londra (-1%). In recupero Milano (-0,6%), Parigi e Madrid (-0,7%), Francoforte (-0,3%). Sui listini del Vecchio continente pesa l'energia con il prezzo del petrolio in altalena dopo il taglio deciso dall'Opec+. Il Wti si attesta a 87,82 dollari al barile (+0,1%) e il Brent a 93,44 dollari (+0,1%). In flessione anche le utility con il prezzo del gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 172 euro al megawattora (-0,8%).

In flessione anche i comparti azionari delle banche e delle assicurazioni (-0,7%) mentre i titoli di stato registrano delle lievi tensioni con i rendimenti in aumento. In particolare il tasso del decennale inglese sale di 17 punti base al 4,2%.

A Piazza Affari proseguono pesanti le banche con Mps (-4,6%), Banco Bpm (-3,5%) e Bper (-3%). In calo anche Enel (-2,3%) e Tim (-1,3%) mentre è in terreno positivo Eni (+0,5%). Corre Pirelli (+2,4%). (ANSA).