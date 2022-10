Bce: 'Inflazione più alta delle attese non scenderà da sola'

"L'inflazione è risultata ripetutamente più alta delle attese, e le pressioni al rialzo sui prezzi non si abbatteranno da sole". E' uno dei nodi delle minute della Bce, resoconto della riunione d'inizio settembre. Nel documento, pubblicato sul sito della Bce, si legge anche che "mettere troppa enfasi sui problemi dal lato dell'offerta rischia di trascurare il fatto che occorre agire sulla domanda per abbattere l'inflazione". Per il capo-economista Philip Lane il ruolo della domanda è più alto che in precedenza.