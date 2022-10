Petrolio, Opec+ decide taglio di 2 milioni di barili al giorno

L'Opec+ ha deciso di tagliare la produzione di greggio di 2 milioni barili al giorno come proposto dal Comitato tecnico del Cartello. Lo riferisce il Wall Street Journal.



L'Opec+ taglia la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a partire da novembre. Lo riferisce Bloomberg citando i delegati al termine del vertice a Vienna che si è svolto in presenza per la prima volta da marzo 2020 e a cui per la Russia ha partecipato Aleksandr Novak, vice premier della Federazione Russa con delega al settore energetico. L'accordo è uno schiaffo al presidente Usa, Joe Biden, che aveva fatto pressing sui rappresentanti del Cartello chiedendo di non ridurre le quote di produzione.



Il taglio della produzione dell'Opec+ "non era necessario", afferma Biden secondo quanto riportato dai media americani. "Devo vedere cosa c'è nel dettaglio. Sono preoccupato, non è necessario", ha detto il presidente Usa.



L'Opec decide il maxi-taglio alla produzione e le Borse scivolano mettendo da parte il rimbalzo di ieri. Milano, che in mattinata era la peggiore, torna a perdere il 2,2% con lo spread tra Btp e Bund sopra i 242 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,4%. Tra le altre Piazze Francoforte lascia sul terreno l'1,5%, Parigi l'1% e Londra lo 0,86%. Il petrolio oscilla sulla parità con il Wti poco sopra 86 dollari e il Brent sotto i 92 dollari al barile.