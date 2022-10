Febaf: Fabio Cerchiai torna alla presidenza

Fabio Cerchiai torna alla presidenza della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF). E' quanto si legge in una nota secondo cui è stato eletto oggi per acclamazione dal Consiglio Direttivo della Federazione che riunisce tredici rappresentanze dell'industria finanziaria italiana.

Cerchiai, che è stato dal 2008 al 2009 il primo Presidente della Federazione e Presidente nuovamente nel biennio 2012-2014, guiderà la FeBAF per i prossimi due anni e succede a Innocenzo Cipolletta. Il numero uno della Federazione sarà affiancato dai Vice Presidenti Maria Bianca Farina (Presidente di Ania), Augusto dell'Erba (designato da Abi) e Innocenzo Cipolletta (Presidente di Aifi), in rappresentanza delle tre associazioni "federate" alla FeBAF. Alla Federazione aderiscono anche Adepp, Aipb, Anfir, Assofiduciaria, Assofin, Assogestioni, Assoprevidenza, Assoreti, Assosim e Confindustria Assoimmobiliare in qualità di associati "aggregati".

Pierfrancesco Gaggi, Direttore Centrale per i Rapporti con le Associazioni Europee e le Attività Internazionali di Abi e Presidente del Consorzio ABI Lab, sarà il nuovo Segretario Generale e succede a Paolo Garonna. (ANSA).