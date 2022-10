Borsa: Europa debole con futures Usa, Milano -2%

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Dopo aver guadagnato oltre il 5% in tre sedute di rialzi, le Borse europee indietreggiano con il venire meno delle aspettative di politiche meno dure da parte delle banche centrali sui tassi di fronte ai segnali di recessione. Con i futures Usa negativi Milano scivola fino a segnare -2% per poi limare le perdite all'1,6% con Pirelli, Banco e Stellantis in calo di oltre il 3%, davanti a Francoforte e a Parigi che cedono lo 0,9%.

Le indicazioni arrivate dagli indici Pmi nell'eurozona a settembre confermano le prospettive non rosee delle economie del Vecchio Continente alla prese anche con la crisi energetica, soprattutto del gas, con la Russia. Ad appesantire lo scenario c'è la prospettiva di un maxi-taglio della produzione di Opec+.

Anche se il prezzo del petrolio, reduce da una corsa nei giorni scorsi, ha frenato, si mantiene sopra gli 86 dollari al barile.

Ne risentono un po' tutti i settori a partire dai titoli dell'industria, in particolare l'automotive, e da quelli finanziari.

Risale la tensione anche sui titoli di Stato, soprattutto quelli italiani (spread Btp-Bund a 237 punti e rendimento del decennale italiano in aumento al 4,3%), alla viglia del meeting di politica non monetaria della Bce. (ANSA).