Wartsila:management arriva a Trieste, lavoratori in presidio

(ANSA) - TRIESTE, 04 OTT - Un presidio di protesta è stato organizzato questa mattina davanti all'ingresso principale dello stabilimento di Wartsila a San Dorligo della Valle (Trieste) in concomitanza con l'arrivo in fabbrica di rappresentanti del managment della multinazionale finlandese.

L'iniziativa, promossa dalle Rsu, è stata accompagnata dalla proclamazione di due ore di sciopero, dalle 8 alle 10, nell'ambito del pacchetto di 8 ore indetto dal Coordinamento nazionale Fim, Fiom e Uilm. Al presidio hanno preso parte numerosi lavoratori e rappresentanti sindacali.

"Si tratta - spiegano le Rsu - con gran senso di responsabilità, in modo civile ma determinato, di dimostrare al management Wartsila tutta la nostra contrarietà alle scelte della multinazionale, e di ribadire con forza la nostra opposizione alla chiusura dello stabilimento e ai licenziamenti.

Tutti e tutte davanti all'ingresso della fabbrica, per difendere il nostro lavoro e il nostro salario". (ANSA).