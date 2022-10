Spread Btp-Bund chiude stabile a 230 punti base

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Ancora una giornata di miglioramento per i titoli di Stato europei e, con essi, anche per i bond italiani: lo spread tra Btp e Bund a 10 anni ha chiuso a 230 punti, in linea con l'avvio di seduta, mentre il rendimento del prodotto del Tesoro è sceso di sei punti base al 4,16%. (ANSA).