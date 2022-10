Prezzi guerra: clima mite e scorte, gas ai minimi da luglio

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - L'attesa di un clima nel Vecchio Continente sopra le medie stagionali per le prossime due settimane, che potrebbe evitare di attingere alle scorte, e i progressi negli stoccaggi da parte dei Paesi dell'Eurozona spingono al ribasso il prezzo del gas, che aggiorna i minimi da fine luglio. I future Ttf negoziati ad Amsterdam, benchmark per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, cedono l'1,7% a 167 euro al megawattora, dopo essere scivolati fino a un minimo di 159 euro. Sempre sul fronte energetico consolida i rialzi il petrolio (+0,3% il wti a 83,9 dollari e +0,4% il brent a 89,2 dollari) in vista dell'atteso taglio alla produzione dell'Opec+ domani. Poco mosso l'oro (+0,5% a 1.707 dollari l'oncia) mentre sale il grano sia duro (+0,8%), che tenero (+0,4%). (ANSA).