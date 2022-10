Gas: conclude in calo a 161 euro al megawattora

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Chiusura in ribasso per il prezzo del gas: il metano sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa ha concluso con il future per le consegne in novembre a 161 euro al megawattora, in discesa del 4% rispetto alla conclusione della vigilia, ritoccando ancora i minimi dal luglio scorso. (ANSA).