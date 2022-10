Borsa: Milano in rally, spiccano Moncler e Nexi, giù Mps

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Piazza Affari ritrova la fiducia e mette a segno un rally (+3,4%), insieme agli altri listini, spinta dalla scommesse che la stretta monetaria delle banche centrali possa essere meno rigida delle previsioni.

Del recupero beneficiano un po' tutti i settori. La maglia rosa va a Moncler (+8%), seguita da Nexi e Saipem (entrambe +6,4%) e da Interpump (+6,3%). Nel paniere principale resta invece al palo Atlantia (-0,04% a 22,8 euro) in vista del via, lunedì prossimo, dell'opa a 23 euro per azione di Edizione-Blackstone per il delisting del titolo.

In linea con l'indice si sono mosse Banca Generali (+3,3%), la controllante Generali (+3,4%), in un mercato che attende di capire se già sul tavolo del cda del Leone del 12 ottobre arriverà il dossier Guggenheim, e Mediobanca (+2,2%).

Fuori dal paniere principale Mps ha lasciato sul terreno un altro 3,3% in giorni decisivi per l'aumento di capitale mentre le adesioni dei dipendenti alle uscite incentivate sono state 4.125. (ANSA).