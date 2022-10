Borsa: Europa conclude con rally, Parigi +4,2%

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in violento rialzo sull'ipotesi che le banche centrali possano rallentare nella stretta monetaria: la Borsa migliore è stata quella di Parigi, salita del 4,2% finale, seguita da Francoforte (+3,7%), Amsterdam (+3,6%) e Madrid, in rialzo del 3,1%.

Bene anche Londra, che ha chiuso in crescita del 2,5%. (ANSA).