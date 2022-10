Piemme, nuovo logo e nuova identità di brand

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Piemme inizia un nuovo capitolo della sua storia con una nuova identità e, soprattutto, un nuovo logo coerenti con l'attuale natura, che cambia radicalmente l'attuale versione in uso dal 1998. L'operazione di rebranding è destinata a rendere maggiormente riconoscibile la nuova anima della concessionaria: non più una realtà orientata alla sola vendita di spazi pubblicitari ma un moderno sistema di comunicazione integrata al servizio dei brand e delle imprese.

Le novità sono state rese pubbliche durante il primo Leadership Team Meeting. Durante l'incontro, alla presenza del Presidente Azzurra Caltagirone e dell'Amministratore Delegato Walter Bonanno, sono stati condivisi valori e i principi che guideranno questa nuova fase dell'azienda. Il meeting ha coinvolto il Management di prima linea ma anche responsabili di team e coordinatori commerciali.

Nella comunicazione del nuovo logo, che prevede anche l'utilizzo di segni ed elementi iconografici distintivi, sarà affiancata la tagline "Media Platform", per amplificare ulteriormente la connotazione della realtà, non più semplice concessionaria di pubblicità. (ANSA).