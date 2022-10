Borsa: Europa lima calo in attesa Wall Street, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Le Borse europee limano i cali al giro di boa di metà seduta mentre i future su Wall Street provano a tenere il rialzo.

Lo stoxx 600, l'indice d'area del Vecchio Continente, dimezza il calo allo 0,82% con i titoli legati all'energia in evidenza mentre il tema del gas (-6,8% a 176 euro al megawattora ad Amsterdam) resta sotto i riflettori. Limano poi le flessioni finanziari e tecnologici.

Milano flette dello 0,3% con il Ftse Mib che supera i 20.500 punti. La testa del listino è di Tenaris (+6.8%) in scia all'investor day con Mediobanca Securitie che conferma outperform. llunga anche Eni (+2,55%) con Saipem (+2,23%). Gira in rialzo Mps (+1,3%) mentre Banca Generali cede il 4% ed è sempre sotto la lente dopo le ipotesi di stampa di una cessione da parte di Generali (-1,18%) a Mediobanca (+0,77%) Tra le altre Piazze Parigi cede l'1%, Francoforte lo 0,78% e Londra lo 0,62% con la sterlina poco mossa dal dietrofront sul taglio dell'imposta sul reddito per i più ricchi. Lo spread tra Btp e Bund è oltre quota 243 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,5%. L'euro torna poi a 0,97 sul dollaro. (ANSA).