Landini, situazione sociale rischia di essere esplosiva

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "La situazione sul piano sociale rischia di essere esplosiva": lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando delle conseguenze della crisi ucraina e della crisi energetica che è "drammatica". "Non stanno aumentando i prezzi solo perché c'è la guerra - ha detto parlando a un convegno organizzato dalle Acli - ci sono anche grandi speculazioni finanziarie che non sono state bloccate. Se parli con qualsiasi persona l'oggetto sono le bollette e il fatto che non si riesce a pagarle e ad arrivare alla fine del mese. E le prossime saranno ancora più alte. Quello che sta facendo la Germania rischia di cancellare qualsiasi ruolo dell'Europa. E' l'esatto opposto di quello che successe con la pandemia. Vedo una situazione che sul piano sociale rischia di essere esplosiva. La gente non ce la fa più. Più della metà di questo Paese alla fine del mese già adesso fa fatica ad arrivarci figuriamoci con un'inflazione che sta andando al 10 per cento , con le bollette che aumentano e con un 2023 che rischia di aprirsi con una fase recessiva". (ANSA).