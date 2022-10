Enel punta su formazione, premio "Crescita Italia"

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Sono stati assegnati ieri a Milano i premi legati alla funzione Procurement di piccole, medie e grandi aziende e oltre alle tradizionali categorie sono stati assegnati alcuni premi speciali. Tra questi, per la prima volta, il riconoscimento "Crescita Italia" che ha voluto premiare il progetto che più guarda al futuro. E a vincere è stata Enel con il progetto "Energie per Crescere", consegnato dall'attore e comico Germano Lanzoni ad Alda Paola Baldi, responsabile Procurement Enel Italia.

Il progetto Energie per Crescere, che ha l'obiettivo di identificare e formare entro dicembre 2023 5.500 risorse specializzate necessarie per potenziare le imprese della filiera Enel che operano sulle reti elettriche di distribuzione, è unico nel suo genere sia in termini di portata che di impatto e target da raggiungere.

A pochi mesi dall'inizio del programma, sono oltre 7.600 le candidature ricevute e già 160 le richieste di partecipazione da parte delle imprese appaltatrici di Enel, mentre le imprese appaltatrici stanno riconoscendo la validità del modello di funzionamento e del partnerariato di progetto.

Il progetto permetterà di potenziare la supply chain a servizio delle infrastrutture elettriche e facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano investimenti di Enel, per realizzare la transizione energetica ed ecologica del Paese.

"Crediamo moltissimo nel progetto Energie per Crescere, un programma che punta sulla formazione delle nuove generazioni e crea opportunità di crescita: delle competenze, dell'occupazione, della filiera energetica e, in definitiva, del nostro Paese" le parole di Alda Paola Baldi, responsabile Procurement Italia, sul palco a ritirare il premio. (ANSA).