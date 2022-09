Energia: allarme Anaci, molti condomini saranno morosi

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Sono 1.200 gli amministratori di condominio che partecipano oggi alla 13esima edizione dell'Anaci Day Milano, presso gli East End Studios di Via Mecenate, per confrontarsi sulle prospettive future del settore residenziale alla luce dei problemi legati al caro energia e al conseguente aumento dei costi in bolletta, oltre che delle possibili risorse derivanti da Bonus e Superbonus.

"I costi dell'energia creeranno sicuramente come effetto domino delle morosità elevate nei condomini, perché molti non riusciranno a far fronte alle spese - osserva il presidente provinciale Anaci Milano, Leonardo Caruso - Entro fine ottobre avremo la situazione più chiara perché sapremo a quanto ammonta il conto della gestione precedente e la previsione spesa della nuova gestione, considerando che i conguagli dello scorso anno erano già maggiorati del 50%. Tecnicamente molti condòmini risulteranno morosi, ma di fatto si trovano nell'impossibilità di far fronte ad un dispendio economico di questa portata. Per questo è indispensabile un intervento immediato del nuovo Governo per evitare una grave crisi sociale - ha detto Caruso - . A ciò si aggiunge il problema delle forniture: fino a che punto è possibile pensare di staccare dei servizi essenziali all'interno del condominio? Poi c'è il tema dei Bonus, quelli previsti fino ad oggi, che comunque prevedono un investimento iniziale di spesa, devono essere rivisti nei termini ed essere prorogati. L'enorme patrimonio edilizio italiano è impossibile che venga riqualificato in così poco tempo". (ANSA).