Borsa: Europa tenta allungo in attesa Ny, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Le Borse europee si muovono in rialzo e in alcuni casi provano ad allungare il passo in attesa di Wall Street prevista in positivo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 (+0,5%) tiene nonostante l'inflazione a livelli record. A dare slancio soprattutto l'immobiliare e poi l'energia con il gas che tocca i minimi di giornata a 187 euro al megawattora poi risale a 189 euro.

Tra le singole Piazze Londra è la più cauta (+0,13%) che paga gli effetti sul mercato della riforma fiscale della premier Liz Truss che il Fondo monetario ha consigliato di ritirare.

Francoforte segna un +0,75% e Parigi dello 0,76%.

La migliore resta Milano (Ftse Mib +0,9% a 20.476 punti) dopo il crollo di ieri e in attesa di Moody's stasera. Sul listino prosegue in evidenza Tim (+3,2%) insieme a Banca Generali e Unicredit (entrambe +3,1%). Fuori dal paniere principale male Mps (-6% a 24 euro).

Lo spread è stabile in area 243 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,51%. L'euro è in recupero sul dollaro con cui passa di mano a 0,976. (ANSA).