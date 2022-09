Borsa: Europa allunga con Milano che sale dell'1,3%

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Le Borse europee prendono coraggio e allungano in maniera più convinta. Milano sale dell'1,3% a 20.618 punti, Francoforte dello 0,82%, Parigi di oltre l'1% e rivede la parità Londra (+0,13%). L'indice d'area, Stoxx 600 sale di tre quarti di punto con l'evidenza dell'immobiliare seguito dai titoli legati all'industria e all'energia.

Sul Ftse Mib è in evidenza Tim (+4,4%) e restano in asta per eccesso di rialzo Mediobanca (+6,4% teorico) e Banca Generali (+13,3%) sulle ipotesi di stampa della cessione da parte di Generali (+1%) della banca.

Lo spread tra Btp e Bund oscilla leggermente. Il differenziale è sotto i 243 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,55%. Piccoli movimenti anche per il gas che è 189 euro al megawattora con una flessione del 7%. (ANSA).