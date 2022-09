Borsa: Asia debole anche dopo intervento Pboc, giù Tokyo

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Ultima seduta di settimana in generale calo per le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, anche dopo il massiccio intervento di liquidità della Banca centrale cinese.

Tokyo ha chiuso in calo dell'1,9%, con i listini cinesi piatti e un leggero calo di Shenzhen. Seul segna un ribasso dello 0,7% in chiusura. Tiene sulla parità Hong Kong, mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli delle materie prime che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, perde l'1,2%.

Di qualche frazione sopra la parità i future sulla partenza dei mercati europei. (ANSA).