Porsche: oggi debutto in Borsa, fissato prezzo a 82,50 euro

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Porsche debutta oggi in Borsa a Francoforte. Nelle scorse ore Volkswagen ha fissato a 82,5 euro il prezzo per azione. Il prezzo per la quotazione di Porsche si colloca all'estremità superiore dell'intervallo già annunciato tra 76,50 e 82,50 euro.

Per Porsche sono state emesse 113,9 milioni di azioni con Volkswagen che dovrebbe raccogliere 9,4 miliardi di euro, che contribuiranno a promuovere il passaggio del gruppo ai veicoli elettrici.

Il prezzo delle azioni consente una valutazione di circa 75 miliardi di euro. (ANSA).