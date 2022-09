Italgas compie 185 anni, nasce nuovo brand Geoside

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Italgas spegne 185 candeline e festeggia a Torino nella sede da poco ristrutturata. "È una storia bicentenaria, iniziata nel 1837 a Torino, 24 anni prima dell'Unità d'Italia. Italgas ha sempre avuto un ruolo di traino nello sviluppo economico e sociale del Paese. Vogliamo giocare un ruolo da protagonisti nella transizione energetica in Italia e in Europa", ha sottolineato Benedetta Navarra, presidente dell'Italgas, durante la performance organizzata nella sede torinese da poco ristrutturata.

Durante l'evento, nel corso del quale la presentatrice Andrea Delogu ha ripercorso in modo coinvolgente la storia dell'azienda, è stata annunciata la nascita del nuovo brand Geoside, risultato della concentrazione, in un unico soggetto, delle diverse realtà entrate a far parte del gruppo negli ultimi anni. "Il nostro obiettivo è puntare sull'efficienza energetica che abbia dentro tecnologia, non solo per differenziarci dagli altri, ma soprattutto per offrire qualcosa di diverso che consenta di fare davvero quei risparmi di consumi energetici che tutti si aspettano" ha spiegato l'amministratore delegato Paolo Gallo. (ANSA).