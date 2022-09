Borsa Milano -3%, ai minimi da novembre 2020 con l'Europa

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Piazza Affari affonda e perde il 3%, tornando, al pari dell'indice paneuropeo Stoxx 600, ai minimi dal novembre 2020. Crolla Mps, con il titolo in asta di volatilità (-16%) e l'aumento di capitale che si fa sempre più complicato, affondano anche Stellantis (-5,8%) e Pirelli (-5,6%), con le auto peggior comparto in Europa. Male anche gli altri listini del Vecchio continente, con Francoforte che cede il 2,3%, Londra il 2,2% e Parigi il 2,1%, in scia alla debacle di Wall Street, dove il Nasdaq perde il 3,1% e l'S&P 500 il 2,3% e il Dow Jones l'1,94%. (ANSA).