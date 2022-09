Borsa: Europa in netto calo, si guarda a Regno Unito e Usa

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse europee proseguono in netto calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso la situazione economica del Regno Unito, dopo l'intervento della banca centrale. Sui mercati c'è attesa per il Pil degli Stati Uniti mentre non si allentano le tensioni geopolitiche con lo scambio di accuse da Mosca e Usa sulle falle del gasdotto Nord Stream. Intanto si addensano le nubi per una recessione economica globale. Sul fronte valutario l'euro prosegue debole sul dollaro a 0,967.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,6%. In rosso Londra (-1,6%) e la sterlina in flessione dello 0,6% sul biglietto verde. Male anche Francoforte e Madrid (-1,6%), Parigi (-1,5%), Milano (-1,2%). Sui listini pesa il comparto delle auto (-2,5%).

Male anche le banche (-1,9%) e le assicurazioni (-1,5%). Vendite sulle utility (-1,7%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5,2% a 196 euro al megawattora.

Male anche il comparto azionario dell'energia (-0,9%), con il petrolio in discesa. Il Wti si attesta a 81,45 dollari al barile (-0,8%) e il Brent a 88,6 dollari (-0,7%). In calo le materie prime. Tra i metalli l'oro scende dello 0,8% a 1.647 dollari l'oncia e l'argento dell'1,4% a 18,64 dollari. Sul fronte dei beni alimentari in lieve calo anche il grano con quello duro che cede lo 0,1% a 974 dollari e quello tenero a 900 dollari (-0,3%). (ANSA).