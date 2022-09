Borsa: Europa apre in calo con tensioni geopolitiche

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso le tensioni geopolitiche e le valutazioni su una prossima recessione globale. Fari puntati sul Regno Unito, dopo l'intervento della banca centrale e con la sterlina che si indebolisce sul dollaro. Attesa per il Pil del secondo trimestre degli Stati Uniti.

Avvio in flessione per Londra (-1%), Francoforte (-0,33%), Parigi (-0,32%) e Madrid (-0,47%). (ANSA).