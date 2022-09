Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a crescita e tassi

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che si concentrano sull'andamento della crescita mentre si addensano le nubi di una recessione globale. Fari puntati anche sugli sviluppi della guerra in Ucraina mentre proseguono gli accertamenti per le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream.

Chiusura positiva per Tokyo (+0,95%). Sul fronte dei cambi il dollaro prosegue la fase di apprezzamento sullo yen, a 144,60, riavvicinandosi al livello precedente all'operazione sul mercato del governo di Tokyo, la scorsa settimana, mentre la divisa nipponica si svaluta anche sull'euro a un valore di 139,70. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,77%), Shanghai (-0,48%), Shenzhen (-0,35%) mentre sono in rialzo Seul (+0,1%) e Mumbai (+0,17%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione della Spagna e della Germania. Previsti anche la fiducia dei consumatori dell'Eurozona e i prezzi alla produzione dell'Italia. Dagli Stati Uniti il Pil del secondo trimestre, la spesa per i consumi e i profitti delle società. (ANSA).