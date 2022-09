Gas: prezzo risale ad Amsterdam, torna a quota 201 euro

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Gas in saliscendi con il prezzo che risale mentre la Danimarca sottolinea che ci vorrà una settimana o due prima che le perdite sul Nord Stream possano essere esaminate scendendo in profondità.

I Ttf ad Amsterdam tornano sopra quota 200 (sfiorano 201) euro al megawattora segnando un rialzo dell'8% per cento. (ANSA).