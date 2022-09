Borsa: Europa conferma rosso, Milano maglia nera (-1,66%)

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Le Borse europee confermano il rosso con i mercati che guardano alle tensioni sul gas e ai tassi con la stretta Fed che potrebbe essere ancora più aggressiva date anche le dichiarazioni di alcuni componenti.

Sui listini preme anche l'intervento della Bank of England a sostegno dei titoli di Stato britannici, colti da una pioggia di vendite dopo il maxi-piano di stimolo fiscale voluto dalla premier Liz Truss. In ordini sparso i future su Wall Street che tendono comunque al negativo. Tra le singole Piazze del Vecchio Continente Milano e la peggiore e cede con il Ftse Mib l'1,66%. Francoforte invece perde lo 0,78%, Parigi lo 0,87% e Londra lo 0,57%. L'indice d'area, lo Stoxx 600, lascia sul terreno oltre un punto percentuale con finanziari, tecnologici e immobiliare sotto pressione.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 248 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,67%. Il gas è in saliscendi con il Ttf che ad Amsterdam è 201 euro al megawattora (+7%). Sale anche il petrolio con il wti vicino agli 80 dollari al barile (+1,8%) e il brent oltre gli 87 dollari al barile (+1,25%). L'euro è sempre vicino ai minimi sul dollaro con cui scambia a 0,9584.

