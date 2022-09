Lavoro: corteo e blocchi stradali a Napoli contro carovita

- NAPOLI, 27 SET - Protesta dei disoccupati oggi a Napoli contro il carovita e per chiedere lo sblocco dei fondi per la formazione e l'impiego. Il corteo degli aderenti ai movimenti '7 Novembre' e 'Cantiere 167 Scampia' ha raggiunto la sede della prefettura in piazza del Plebiscito per poi dirigersi verso via Marina dove e' stato effettuato un blocco stradale a ridosso del porto.

"Da mesi - spiega uno dei portavoce dei disoccupati - siamo in attesa della firma del protocollo d'intesa tra Comune, Regione e Ministero del Lavoro che dovrebbe far partire corsi e progetti lavorativi ma mentre le istituzioni si accusano a vicenda del ritardo i precari sono stretti nella morsa della povertà accentuata dal rincaro dei prezzi".

"Non possiamo piu' aspettare - aggiunge - e per far sentire la nostra voce siamo anche disposti a scendere in piazza tutti i giorni".